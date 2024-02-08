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Оползень в Алматы: акимат опубликовал видео с места ЧП

Оползень в Алматы: ДЧС опубликовал видео с места ЧП Фото: Zakon.kz
Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в мкр. Тау-Самал сошел оползень. На место чрезвычайного происшествия приехал аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата города опубликовала видео с места инцидента.

Известно, что в результате имеется повреждение одного дома и частично второго. По предварительной информации, под завалами находится семья из четырех человек, в том числе, двое детей.

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В ДЧС Алматы также заявили, что предварительно оползень произошел из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубических метров.

Жители близлежащих домов эвакуированы.

Оползень в Алматы: ДЧС опубликовал видео с места ЧП

Фото: Zakon.kz

Прибывший на место глава города Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание. Он отметил, что главным приоритетом являются поисково-спасательные работы.

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"Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме".Ерболат Досаев
Оползень в Алматы: ДЧС опубликовал видео с места ЧП

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ДЧС подчеркнули, что работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.

Оползень в Алматы: ДЧС опубликовал видео с места ЧП

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия задействованы силы и средства ГУ "Казселезащита", "Службы спасения 109" города Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригады скорой медицинской помощи, акимата Медеуского района в количестве свыше 160 человек и 30 единиц техники.

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