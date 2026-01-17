Покупка Гренландии или тарифы: Трамп пригрозил Европе пошлинами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social он написал, что Соединенные Штаты много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций.





"Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для охраны, одна из которых была приобретена недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира. Вдобавок ко всему, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты", – написал Трамп.

Политик считает, что данные страны играют в "крайне опасную игру", создавая такой уровень риска, который он называет неприемлемым и неустойчивым.

"Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация быстро и безоговорочно завершилась. Начиная с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будет взиматься 10% таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%", – уточнил глава США.

По его словам, этот "таможенный сбор будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии".

"Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась. Сейчас, из-за "Золотого купола" и современных систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, необходимость приобретения особенно важна. В настоящее время сотни миллиардов долларов тратятся на программы безопасности, связанные с "Куполом", в том числе на возможную защиту Канады, и эта очень блестящая, но чрезвычайно сложная система может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория будет включена в нее, учитывая углы, границы и особенности. Соединенные Штаты Америки немедленно готовы к переговорам с Данией и/или любой из этих стран, которые так много поставили под угрозу, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!" – резюмировал Трамп.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штат.