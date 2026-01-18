Макрон призвал ЕС применить "торговую базуку" против США на фоне спора о Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал применить "торговую базуку" для противодействия США, которые обещают повысить пошлины, если им помешают забрать Гренландию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Monde, речь идет об "инструменте противодействия принуждению", то есть о санкциях и контрмерах.

"Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз противостоять угрозе введения пошлин, задействовав свой мощный "инструмент противодействия принуждению". Это оружие, никогда ранее не применявшееся и получившее название "базука" ЕС в сфере торговли, позволяет ограничивать импорт товаров и услуг", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве крайней меры Парижем могут рассматриваться и прямые санкции против США.

"Это инструмент, идеально подходящий к нынешней ситуации, и мы, очевидно, не должны колебаться, чтобы использовать его, или даже применить, если это окажется необходимым", – заявила президент национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Ранее Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии. Также он поставил Европе ультиматум, пригрозив пошлинами. Тогда Макрон ответил, что угрозы не повлияют на европейцев.