Протесты в Армении: Пашинян намерен жестко разбираться с митингующими в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некие силы намерены пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко, сообщает Zakon.kz.

Никол Пашинян заявил, что в стране действуют определенные группы, которые имеют связи с сыном одного из бывших руководителей Армении.

Кроме того, он заявил, что в массовых протестах принимают участие студенты, которые, возможно, связаны с высокопоставленными лицами Нагорного Карабаха.





Премьер Пашинян обвинил организаторов протестов в том, что они провоцируют насилие.

"Но кем бы они ни были, реакция будет очень жесткой. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Мы будем действовать жестко, но в соответствии с законом, в соответствии со «стальным мандатом", – заявил премьер-министр в прямом эфире.

Он отметил, что аресты продолжатся, виновные будут привлечены к ответственности.

Вместе с тем Пашинян оценил обстановку в Карабахе как стабильную.



"Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается ВС Азербайджана. К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но, в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения", – сказал Пашинян в видеообращении.

По данным Sputnik Азербайджан, по двум инцидентам в Карабахе, в результате которых погибли 6 российских миротворцев генеральная прокуратура возбудила уголовные дела.

Сообщается, что группа военнослужащих ошибочно приняли машину за незаконных армянских вооруженных формирований из-за сложного рельефа местности и туманно-дождливой погоды.

В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК.

Кроме этого, по данным издания, членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян "Камаз", принадлежащий РМК — в результате погиб один российский миротворец, еще один получил ранения.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.



МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".



