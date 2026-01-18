#Казахстан в сравнении
Мир

Врачи объявили ЧС: британцев призвали срочно ограничить доступ детей к мобильным телефонам

врачи призвали ограничить доступ детей к мобильникам, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 20:16 Фото: pixabay
Академия королевских медицинских колледжей, представляющая 23 королевских медицинских колледжа и факультета, направила письмо британским министрам с предупреждением о негативном влиянии телефонов на физическое и психическое здоровье детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times со ссылкой на доктора Ребекку Фолджамбе, врачи ежедневно наблюдает "множество случаев причинения вреда детям и подросткам из-за контента в интернете".

"Письмо, направленное министру здравоохранения Уэсу Стритингу и министру образования Бриджит Филлипсон, появилось в тот момент, когда правительство готовится объявить о планах по ограничению использования социальных сетей лицами младше 16 лет", – говорится в сообщении.

Окулист Дэниел Хардиман рассказал изданию, что из-за чрезмерного времени, проводимого за экраном, все больше детей нуждаются в очках в раннем возрасте, и предположил, что к 2050 году близорукость будет наблюдаться у 40% детей.

В свою очередь психиатр Мэтью Сэдлиер указал на "атрофию пространственной памяти" из-за смартфонов, так как все больше людей полагаются на приложения для навигации и "теряют способность самостоятельно ориентироваться в пространстве".

Ранее сообщалось, что в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
