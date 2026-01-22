Путин оценил возможную стоимость Гренландии, сравнив ее с Аляской

Президент России Владимир Путин считает, что США "потянут" покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия в XIX веке продала американцам Аляску, сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, российский лидер подсчитал, что сумма может составить от 200 млн долларов до 1 млрд долларов.

"Площадь Гренландии чуть больше площади Аляски – по-моему, 2,166 млн кв. км, тоже с хвостиком. То есть разница примерно где-то 450-449 тысяч квадратных километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы ну где-то там 200-250 млн долларов", – сказал российский лидер.

Он добавил, что, если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, ближе к миллиарду. Президент России считает, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру.

Также президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии.

"Нас точно это не касается, – указал глава государства в ходе оперативного совещания с Совбезом РФ. – Думаю, что они между собой разберутся".

