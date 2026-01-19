Два младенца умерли из-за утечки опасного вещества в детсаду Иерусалима

После предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в частном детском саду в Иерусалиме погибли два младенца в возрасте 3 и 4 месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, еще 53 ребенка были госпитализированы в лечебные медучреждения.

По информации СМИ, отравление детей могло быть вызвано утечкой угарного газа из отопительного оборудования.

"Сегодня, 19 января 2026 года, в детском саду в Иерусалиме скончались двое малышей, еще 53 ребенка были эвакуированы для медицинского обследования по подозрению на отравление. Их состояние оценивается как легкое", – отмечается в сообщении гостелерадиокомпании.

Пресс-служба скорой помощи Израиля ранее сообщила, что бригады медиков оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы свыше 50 пострадавших детей, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии, пишет РИА Новости.

Изначально израильские правоохранительные органы сообщили о подозрении на инцидент с неизвестным опасным веществом, однако позднее исключили эти предположения. По данным Kan, пожарно-спасательная служба заявила, что возможность отравления опасными веществами исключена, но трагедия могла быть вызвана газом, выделяемым отопительным оборудованием.

По данным гостелерадиокомпании, инцидент произошел в частном детском саду, который работал без лицензии министерства образования. Впоследствии в отношении данного учреждения был выдан административный приказ о закрытии.

Портал Ynet отмечает, что три воспитательницы задержаны полицией для допроса.

