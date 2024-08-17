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115 младенцев погибли в ходе военных действий в секторе Газа – ООН

сектор Газа, Палестина , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 11:34 Фото: pixabay
115 младенцев погибли в секторе Газа с начала конфликта между ХАМАС и Израилем. Возраст 48 детей на момент смерти был меньше месяца, сообщает, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, такую статистику озвучили в представительстве Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

"Все погибшие были в возрасте до восьми месяцев. В их числе 48 детей (42%), чей возраст к моменту смерти был меньше одного месяца", – отмечается в документе.

Как указывается в докладе, ранее министерство здравоохранения анклава сообщало, что на 1 августа 2024 года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, насчитывалось 10,6 тыс. детей, в том числе 663 ребенка в возрасте до года.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

15 августа 2024 года в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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