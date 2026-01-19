В Китае арестовали авторов фейка об однополом спаривании панд

Власти Китая арестовали авторов ложной новости о якобы зафиксированном однополом спаривании больших панд, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин – 29-летний Дун из провинции Ляонин и 33-летний Гао из Чжэцзяна, создали и распространили в мессенджере WeChat поддельный скриншот новостной публикации. Об этом сообщает Global Times.

Заголовок гласил: "Чэнду: два самца сычуаньской большой панды впервые успешно спарились в дикой природе".

Фальшивое сообщение быстро привлекло внимание пользователей мессенджера, а затем и правоохранительные органов. В результате распространителей дезинформации задержали, а их аккаунты в соцсетях были заблокированы. Шутка вышла двух парням боком.

"Органы общественной безопасности еще раз подчеркивают: Интернет – это не место вне закона. Любые действия по фабрикации и распространению слухов, нарушению общественного порядка и разжиганию региональной вражды будут решительно расследованы и наказаны в соответствии с законом". Управление общественной безопасности города Чэнду, район Чэнхуа

Напомним, что сычуаньская панда – подвид большой панды. Животное считается национальным символом Китая и относится к числу редчайших видов в мире. Основная часть популяции содержится в специализированных заповедниках, включая Исследовательский центр разведения больших панд в Чэнду, где ведется работа по сохранению вида и его возвращению в дикую природу.

