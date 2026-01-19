#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
509.63
592.34
6.54
Мир

В Китае арестовали авторов фейка об однополом спаривании панд

панды играют между собой, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 01:08 Фото: pixabay
Власти Китая арестовали авторов ложной новости о якобы зафиксированном однополом спаривании больших панд, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин – 29-летний Дун из провинции Ляонин и 33-летний Гао из Чжэцзяна, создали и распространили в мессенджере WeChat поддельный скриншот новостной публикации. Об этом сообщает Global Times.

Заголовок гласил: "Чэнду: два самца сычуаньской большой панды впервые успешно спарились в дикой природе".

Фальшивое сообщение быстро привлекло внимание пользователей мессенджера, а затем и правоохранительные органов. В результате распространителей дезинформации задержали, а их аккаунты в соцсетях были заблокированы. Шутка вышла двух парням боком.

"Органы общественной безопасности еще раз подчеркивают: Интернет – это не место вне закона. Любые действия по фабрикации и распространению слухов, нарушению общественного порядка и разжиганию региональной вражды будут решительно расследованы и наказаны в соответствии с законом".Управление общественной безопасности города Чэнду, район Чэнхуа

Напомним, что сычуаньская панда – подвид большой панды. Животное считается национальным символом Китая и относится к числу редчайших видов в мире. Основная часть популяции содержится в специализированных заповедниках, включая Исследовательский центр разведения больших панд в Чэнду, где ведется работа по сохранению вида и его возвращению в дикую природу.

Ранее мы сообщали, что популярный российский продукт массово выкидывают из магазинов в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии
08:55, 25 сентября 2024
Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
02:55, 01 октября 2024
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
Китай вывезет из Японии своих панд
19:33, 25 апреля 2025
Китай вывезет из Японии своих панд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: