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Политика

Румен Радев: Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии

Болгария, Казахстан, Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 13:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 июня 2025 года, провел переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнул президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

"Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

"Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху – это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", – сказал Румен Радев.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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