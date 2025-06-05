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Политика

Президент Болгарии посетит Казахстан

Токаев и Румен Радев договорились о встрече, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:04 Фото: Акорда
8-9 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на европейскую валюту. В болгарской Софии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы в защиту национальной валюты – лева. По информации Болгарского национального радио, подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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