Президент Болгарии посетит Казахстан

8-9 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на европейскую валюту. В болгарской Софии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы в защиту национальной валюты – лева. По информации Болгарского национального радио, подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.