66 лет спустя: на фото нашли новые детали гибели туристов на перевале Дятлова

Гибель группы туристов на перевале Дятлова до сих пор вызывает массу вопросов. Команда российского ведущего Андрея Малахова открыла неизвестные ранее детали трагедии, сообщает Zakon.kz.

Спустя 66 лет после загадочной смерти группы туристов на Северном Урале исследователи получили доступ к уникальным свидетельствам, которые меняют представление о целях похода Игоря Дятлова и ходе официального расследования.

Бывший детектив Владимир Колягин в студии программы "Малахов" на телеканале "Россия" рассказал, что у погибшей группы была конкретная научно-техническая задача, связанная с изобретениями самого Игоря Дятлова. Он, будучи талантливым радиоконструктором, создал уникальную коротковолновую рацию.

"Сюда они пошли, чтобы установить именно новый рекорд дальности голосовых сообщений по рации. У нас в Советском Союзе был рекорд – это было сообщение между Москвой и Новгородом. Дятлов своим передатчиком перекрыл это расстояние. Рекорд планировался быть зафиксирован", – рассказал Колягин.

По словам эксперта, группа планировала выйти на связь со Свердловском с вершины горы Отортен, расстояние до которой около 600 километров. Ребята ожидали, что после этого они "проснутся знаменитыми на весь мир". Для фиксации рекорда у туристов, помимо обычных фотоаппаратов, якобы была с собой киносъемочная установка.

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Леонид Прошкин раскрыл детали, указывающие на существование второго, секретного расследования. По его словам, пока официальное следствие буксовало, секретный отдел Генеральной прокуратуры занимался техногенным аспектом дела.

"Параллельно в это время расследовалось другое дело следователями Генеральной прокуратуры, которые в этом самом секретном отделе. И они расследовали в это время техногенную катастрофу… То дело было по падению какой-то ракеты", – рассказал Прошкин.

О серьезности ситуации говорит и тот факт, что на вскрытии тел присутствовал прокурор Свердловской области, что, по мнению Прошкина, является беспрецедентным случаем: "Никогда прокуроры такого уровня не участвовали во вскрытии".

В студии программы вспомнили и шокирующие свидетельства медицинской сестры Пелагеи Солтер, которая первой принимала тела погибших. Согласно ее показаниям, изначально тела привезли в морг в грязной одежде, где их обмыли и переодели.

Исследователь Алексей Коськин отмечает, что это объясняет многие несостыковки в документах.

"Их нашли в одном виде, а когда их вскрывали, уже совсем другие они были, одежда другая… На фотографии Николай Тибо-Бриньоль лежит с перевязанной головой, а посмотрите, что написано в отчете: "На голове надета шерстяная вязаная шапочка", – пояснил эксперт.

Экспертиза последних кадров с пленки Георгия Кривонищенко выявила присутствие в непосредственной близости от лагеря посторонних объектов. Помимо силуэта человека, который мог следить за группой, на пленке запечатлены загадочные светящиеся шары. Кроме того, Алексей Коськин указал на наличие у Семена Золотарева, входившего в группу погибших туристов, фотоаппарата, который не фигурирует в деле.

Фото: кадр из программы "Малахов"

"Это фотоаппарат неизвестный… И нигде ни в одном акте осмотра этот фотоаппарат почему-то не упоминается. Это вообще какая-то загадка с этим фотоаппаратом", – недоумевает Коськин.

