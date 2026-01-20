#Казахстан в сравнении
Мир

Российский маньяк-аниматор убивал девушек на Гоа

Турист, Гоа, девушка, силуэт, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 05:59 Фото: pexels
На индийском курорте Гоа расследуют серию жестоких убийств, совершенных 37-летним россиянином. Обвиняемый Алексей Леонов уже дал признательные показания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SHOT, мужчина нелегально проживал в Индии, злоупотреблял запрещенными веществами и одновременно состоял в отношениях как минимум с тремя женщинами. В последствие все они были найдены мертвыми.

Как выяснилось, в начале января Леонов сделал предложение 40-летней местной жительнице Мриде Сайкии. Женщина согласилась, после этого россиянин переехал к ней в деревню Коргао.

Через неделю во время совместного употребления наркотиков Мрида скончалась. Изначально причиной неожиданной кончины называли передозировку, однако позже полиция подтвердила: женщина погибла насильственной смертью.

На следующий день после гибели Мриды Леонов отправился в Морджим – в клуб анонимных наркоманов, который ранее посещал, якобы чтобы заявить о своем уходе. Там он встретился с 37-летней россиянкой Еленой В., мастером фейс-арта. Между ними также завязались близкие отношения.

Женщина надеялась помочь мужчине справиться с зависимостью, однако спустя четыре дня Леонов в состоянии наркотического опьянения напал на нее. Тогда соотечественницу он избил, нанес множество ножевых ранений и перерезал горло. Тело женщины обнаружили в съемной квартире.

После этого Леонов пешком преодолел почти девять километров до Арамболя, где расправился с еще одной своей знакомой – 37-летней Еленой К. После убийства он надел ее одежду, спустился в кафе, а затем спокойно сидел на пляже на шезлонге.

Позже его задержали неподалеку от тела погибшей. Гражданский муж Елены рассказал, что женщина много лет ездила на Гоа, увлекалась йогой и духовными практиками и считала Леонова безобидным человеком.

Следствие установило, что подозреваемый не пытался скрывать следы преступлений. Так, он ходил с рисунком на лице, сделанным одной из жертв, носил одежду убитых женщин, а паспорт и телефон закопал в костровище на глазах у очевидцев. По словам местных жителей, мужчина мог употребить новый вид наркотиков, что усугубило его состояние.

После задержания Леонов дал признательные показания по трем эпизодам. При этом допросы проходят тяжело: мужчина ведет себя неадекватно, его речь прерывается бредом. Следователи не исключают, что фактическое число жертв может оказаться значительно больше.

В данный момент расследование продолжается. Полиция Гоа проверяет Леонова на причастность к другим преступлениям, а родственники погибших готовят документы для кремации и перевозки праха в Россию.

Известно, что ранее Леонов работал аниматором в отелях и активно путешествовал. Судя по соцсетям, в 2019 году он отправился в путешествие по Малайзии вместе с друзьями. С 2023 года он стал часть приезжать в Индию.

Ранее сообщалось, что два младенца умерли из-за утечки опасного вещества в детсаду Иерусалима.

Аксинья Титова
