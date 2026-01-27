#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Мир

"Обезглавил и бросил в овраг": несовершеннолетнего парня подозревают в убийстве отца

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 03:59 Фото: unsplash
Стали известны новые подробности жестокого убийства, совершенного в Шамкирском районе (на западе Азербайджана), сообщает Zakon.kz.

Тело 56-летнего жителя села Заям Джирдахан Арифа Набиева обнаружили в овраге примерно в 50-60 м от его дома. Его нашли только спустя 5 дней после начала поисков – 26 января, завернутым в мешок.

По предварительным данным, Ариф Набиев был убит собственным несовершеннолетним сыном. Брат покойного, Эльбрус Набиев, рассказал подробности произошедшего в комментарии телеканалу Baku TV.

"Преступление совершил его собственный сын. Он зарубил отца топором, пока тот спал, затем бросил тело в канал. После этого сбежал в Россию. Я сам проживаю в России и, узнав о случившемся, сразу приехал", – отметил мужчина.

По данному факту идет расследование.

Ранее тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сын убил отца за замечание о позднем возвращении домой
02:59, 13 декабря 2025
Сын убил отца за замечание о позднем возвращении домой
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
23:36, 27 апреля 2024
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
Причиной убийства отцом троих детей в Актау могла стать ревность – прокуратура
01:29, 25 мая 2023
Причиной убийства отцом троих детей в Актау могла стать ревность – прокуратура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: