"Обезглавил и бросил в овраг": несовершеннолетнего парня подозревают в убийстве отца
Фото: unsplash
Стали известны новые подробности жестокого убийства, совершенного в Шамкирском районе (на западе Азербайджана), сообщает Zakon.kz.
Тело 56-летнего жителя села Заям Джирдахан Арифа Набиева обнаружили в овраге примерно в 50-60 м от его дома. Его нашли только спустя 5 дней после начала поисков – 26 января, завернутым в мешок.
По предварительным данным, Ариф Набиев был убит собственным несовершеннолетним сыном. Брат покойного, Эльбрус Набиев, рассказал подробности произошедшего в комментарии телеканалу Baku TV.
"Преступление совершил его собственный сын. Он зарубил отца топором, пока тот спал, затем бросил тело в канал. После этого сбежал в Россию. Я сам проживаю в России и, узнав о случившемся, сразу приехал", – отметил мужчина.
По данному факту идет расследование.
Ранее тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript