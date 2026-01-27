"Обезглавил и бросил в овраг": несовершеннолетнего парня подозревают в убийстве отца

Стали известны новые подробности жестокого убийства, совершенного в Шамкирском районе (на западе Азербайджана), сообщает Zakon.kz.

Тело 56-летнего жителя села Заям Джирдахан Арифа Набиева обнаружили в овраге примерно в 50-60 м от его дома. Его нашли только спустя 5 дней после начала поисков – 26 января, завернутым в мешок.

По предварительным данным, Ариф Набиев был убит собственным несовершеннолетним сыном. Брат покойного, Эльбрус Набиев, рассказал подробности произошедшего в комментарии телеканалу Baku TV.

"Преступление совершил его собственный сын. Он зарубил отца топором, пока тот спал, затем бросил тело в канал. После этого сбежал в Россию. Я сам проживаю в России и, узнав о случившемся, сразу приехал", – отметил мужчина.

По данному факту идет расследование.

Ранее тело без головы гражданки Узбекистана нашли в мусорном баке в Стамбуле.