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Происшествия

В Алматы экс-полицейский убил жену на глазах у детей

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы расследуют убийство 34-летней женщины, совершенное на глазах у малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 мая телеканал "КТК", подозреваемым по делу проходит 39-летний мужчина, бывший сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел в одной из квартир жилого комплекса в верхней части Алматы. По предварительным данным, между мужчиной и его гражданской супругой произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте. Преступление произошло в присутствии троих детей пары.

После нападения мужчина предпринял попытку самоубийства, нанеся себе ранения в шею и живот, однако остался жив. В настоящее время он госпитализирован и находится под охраной. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Соседи сообщили, что незадолго до трагедии из квартиры доносились громкие крики и звуки ссоры. Детей, ставших свидетелями произошедшего, вывели из квартиры. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Погибшая женщина работала директором детского сада в селе Узынагаш. По данным полиции, подозреваемый ранее служил в департаменте полиции Алматинской области, но был уволен по отрицательным основаниям.

По факту убийства Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

По действующему законодательству, за совершение убийства мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом убийстве. 29 апреля сообщалось, что в Атырау в жилом комплексе "Французский квартал" найдено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. По информации источников, женщину зарезали, после чего из ее квартиры были украдены ценности. Позже стало известно, что по горячим следам задержан 37-летний мужчина.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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