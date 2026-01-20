Международная торговля лягушками привела к распространению смертельно опасного грибка

Торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению, сообщает Zakon.kz.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний. В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Biological Conservation, ученые провели масштабный скрининг музейных образцов амфибий, собранных по всему миру с начала XIX века.

Они применили неинвазивные методы, чтобы выявить древние следы инфекции. Так удалось создать детальную картину временного и географического распространения патогена до его официального описания в 1999 году.

Авторы научной работы проанализировали конкретного носителя грибка – лягушку-быка. Они провели генетическое типирование образцов грибка с бразильских лягушачьих ферм, а также секвенировали митохондриальную ДНК самих лягушек из разных стран, чтобы проследить их родство и возможные пути перемещения.

Параллельно изучали структуру глобальной торговли живыми лягушками-быками за последние 50 лет.

Исследователи построили сетевую модель торговых потоков и выделили ключевые страны-экспортеры и импортеры. Оказалось, на бразильских лягушачьих фермах линия Bd-BRAZIL доминирует, создавая постоянный источник инфекции для животных на экспорт.

Карта торговых путей идеально совпала с картиной глобального распространения этой линии. Данные показали активный экспорт живых лягушек из Бразилии в США в 1990-х и 2000-х, а затем – из США в Южную Корею в середине 2000-х годов.

Хронология торговых операций предшествовала или совпала с датами первых обнаружений Bd-BRAZIL в этих регионах. Причем почти все случаи выявления линии за пределами Бразилии связали именно с лягушками-быками из торговли или ферм, а не с местными дикими видами.

Таким образом, эндемичную бразильскую линию смертоносного грибка непреднамеренно распространили по миру через каналы легальной международной торговли живыми лягушками-быками.

Речь шла не о торговле замороженными лапками, где патоген не выживает, а именно о перемещении живых и внешне здоровых, но зараженных животных – для создания новых ферм и продажи на рынках.

