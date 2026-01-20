#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
509.63
592.34
6.54
Мир

Под ударом солнечного шторма: как чувствуют себя космонавты на МКС и что известно об эвакуации

МКС, космос, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 16:47 Фото: Telegram/roscosmos_gk
20 января 2026 года объявлен критическим днем с неблагоприятными погодными условиями из-за сочетания мощного всплеска излучения на Солнце и магнитной бури. По данным специалистов, такие события способны влиять на работу спутников, энергосистем и радиосвязь, сообщает Zakon.kz.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это самый высокий уровень солнечного радиационного шторма, зарегистрированный в XXI веке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 16:47
Мощнейшая радиационная буря столетия обрушилась на Землю: самолеты могут выйти из строя

Так, в социальных сетях появилась информация, что ночью экипаж Международной космической станции экстренно эвакуировался в российский служебный модуль "Звезда" из-за экстремального шторма.

Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" в связи с подобными заявлениями выступила с опровержением.

Специалисты уточнили, что информация об эвакуации экипажа во время магнитной бури не соответствует действительности.

"Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС. Российский экипаж Международной космической станции работает в штатном режиме по программе полета. Угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет". Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"

Также мы уже рассказывали, что до первого солнечного затмения 2026 года осталось меньше месяца. Ожидается, что оно ознаменуется "огненным кольцом".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
