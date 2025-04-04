Время покупать доллары: валюта США стремительно падает

Американский доллар столкнулся с резким падением, вызванным введением масштабных импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Индекс доллара, отслеживающий его стоимость относительно шести основных мировых валют (евро, фунт, иена, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк), снизился с 104 до 101,417 пунктов всего за два дня после объявления новой тарифной политики. Это крупнейшее падение с 2022 года, которое заставило инвесторов задуматься о перспективах доллара как мировой резервной валюты.

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Причины ослабления доллара

Экономическая теория предполагает, что введение пошлин в какой-либо стране укрепляет национальную валюту, так как сокращается спрос на иностранные товары и уменьшается необходимость обмена собственных денег на другие валюты. Однако в данном случае ситуация оказалась противоположной. Новые тарифы вызвали опасения рецессии в США и глобальной экономической нестабильности, что привело к снижению доверия инвесторов к американской экономике. Специалисты предупреждают о возможной потере долларом статуса "тихой гавани", что может стать долгосрочным трендом.

Кроме того, введение пошлин усилило инфляционные риски. Экономисты прогнозируют рост базовой инфляции в США до 4,7% к концу года, что значительно выше предыдущих ожиданий. Это также оказывает давление на потребительские расходы и замедляет экономический рост. В итоге фондовые рынки Америки "поползли" вниз.

Но все ли так плохо на рынке США?

Если серьезно, то пока совсем не страшно, – уверяет финансовый консультант Аман Алимбаев и приводит такую статистику.

С марта 2009 года на рынке США произошло 30 снижений более чем на 5%, из них:

10 просадок превысили 10%,

4 снижения были более 20%,

1 снижение – свыше 30%.

Каждый раз причины были разными, но результат один: рост индекса более чем на 1000% за этот период, или в среднем свыше 16% годовых в валюте.

"10 000 долларов, вложенные в 2009 году в рынки Америки, сегодня превратились бы в 110 000 долларов без дополнительных вложений". Аман Алимбаев

Почему сейчас выгодно покупать доллары?

Несмотря на текущую слабость доллара, периоды его падения могут быть выгодными для долгосрочных инвесторов.

Доллар всегда демонстрировал способность восстанавливаться после кризисов благодаря фундаментальной силе американской экономики и ее роли в мировой финансовой системе.

Так надо ли бежать в обменники и менять тенге на доллары? Мнения экспертов расходятся. С одной стороны, ослабление доллара может продолжиться на фоне опасений рецессии и торговых войн. С другой стороны, как отмечает финансист Арсен Темирбаев, периоды неопределенности могут стать окном возможностей.

Преимущества покупки доллара сейчас:

снижение стоимости: ослабление доллара делает его более доступным для покупки,

перспектива восстановления: после периодов экономической турбулентности доллар часто возвращается к росту,

диверсификация активов: покупка долларов может стать частью стратегии хеджирования против рисков на других рынках.

"В любом случае включение долларов в инвестиционный портфель может помочь снизить общий риск, особенно если другие ваши активы находятся в другой валюте". Арсен Темирбаев

Рекомендации для опытных инвесторов

Есть и более успешный (и более сложный) путь для инвестирования в кризисные времена. Если абстрагироваться от новостного шума и посмотреть шире – именно в такие периоды формируются лучшие возможности для инвесторов, считает Аман Алимбаев и предлагает два подхода.

консервативный подход: золото, облигации, REIT.

агрессивный подход: ребалансировка портфеля и добавление подешевевших акций, в зависимости от риск-профиля и горизонта инвестирования.

"Я лично выбираю второй путь. В такие периоды важно не замирать, а продолжать системно инвестировать. Периоды неопределенности – не повод для паники. Это окно возможностей для тех, кто имеет свой инвестиционный план". Аман Алимбаев

Наконец, самый важный момент. Все эксперты советуют при покупке долларов обращать внимание на уровень инфляции в США. Даже если вы положите доллары на депозит, ставка вознаграждения в казахстанских банках не превысит 1% и она не перекроет американскую инфляцияю в районе 3%. То есть через год ваши 100 долларов превратятся в 98 долларов, еще через год – в 96,04 и так далее.

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