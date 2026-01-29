Мачадо провела встречу в Госдепе США

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с одной из лидеров венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает Zakon.kz.

По данным Белого дома, 28 января Марко Рубио выступил на слушаниях в сенате, где доложил об операции в Каракасе. Среди прочего, он заявил, что Соединенные Штаты будут "внимательно следить за действиями временных властей" страны и "готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными".

Вслед за этим Рубио принял в Госдепартаменте главного, пожалуй, представителя венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. В данное время американская администрация открыто ее поддерживает. За последний месяц президент США Дональд Трамп имел контакт с Мачадо как минимум дважды: 22 января во время телефонного разговора и 15 января лично в Белом доме. Встреча длилась более двух часов, и по ее итогам венесуэльская оппозиционерка "подарила" Трампу Нобелевскую премию мира, которую ей вручили в прошлом году. С того дня Мачадо находится в США.

Встреча с Рубио проходила без журналистов и официальных фото. После встречи, Мачадо на улице ожидали репортеры.

María Corina Machado a su salida de la reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU: "Es la hora de que los venezolanos levantemos nuestra voz, no abandonemos a los presos políticos ni los perseguidos, tenemos una tarea que hacer, muy pronto estaré de vuelta" pic.twitter.com/MXTu1prUsC — Enler García (@EnlerGarciaTV) January 28, 2026

"Мой приоритет – как можно скорее вернуться в Венесуэлу, чтобы быть рядом с венесуэльцами и ускорить этот переход уже изнутри страны. Но есть договоренности и разговоры, которые мне еще предстоит провести и завершить", – отметила Мачадо.

И, конечно же, она выразила благодарность властям США.

Maria Corina Machado tras una larga reunión con Marco Rubio: "Gracias al gobierno de Estados Unidos que es el único que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela" pic.twitter.com/GeUCXtIaZC — David Alandete (@alandete) January 28, 2026

Днями ранее США назначили нового дипломата для восстановления диалога с Венесуэлой.