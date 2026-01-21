Вице-президент США объявил о беременности своей жены

Джей Ди Вэнс объявил в соцсетях о ближайшем пополнении в их семье, сообщает Zakon.kz.

Со слов Вэнса, в их семье родится мальчик.

"Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем встречи с ним в конце июля", – поделился Вэнс.

У Вэнса и его жены, 40-летней Уши, трое маленьких детей:

Эван 2017 года рождения;

Вивек 2020 года рождения;

Мирабель 2021 года рождения.

Фото: Facebook/VicePresident

Уша Вэнс (урожденная Чилукури) родилась и выросла в рабочем пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, в семье инженера-механика и ученой-молекулярного биолога, переехавших в США из штата Андхра-Прадеш в южной Индии. Она познакомилась с Джей Ди Вэнсом в 2010 году, будучи студенткой Йельской школы права. Вместе они входили в дискуссионную группу, посвященную "социальному упадку белой Америки".

До того, как стать второй леди, Уша Вэнс занималась юридической практикой, в том числе работала корпоративным юристом в фирме Munger, Tolles & Olson в Сан-Франциско. Она также работала у консервативных судей, председателя Верховного суда Джона Робертса и судьи апелляционного суда Бретта Кавано, до того как Трамп назначил его в Верховный суд.

