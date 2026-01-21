Как выглядят из космоса Мальдивы: посмотрите на фото райских островов
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сегодня, 21 января 2026 года, поделился фотографиями Мальдивских островов, сделанными с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.
Соответствующие снимки райских островов космонавт опубликовал в своем Telegram-канале.
"Кто заказывал Мальдивы из космоса? Вот они во всей красе!" – написал Артемьев под серией фото.
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Также Артемьев обратился к своим подписчикам с вопросом:
"Кстати, а вы знаете, сколько всего островов относится к Мальдивам?"
Ответа ему долго ждать не пришлось:
- "Около 1200".
- "Примерно 1200. Ну или что-то около того!"
Вместе с тем подписчики обратились к космонавту с просьбой показать северное сияние из космоса. Артемьев пока никак не отреагировал на эту просьбу.
11 декабря 2025 года Олег Артемьев показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания.
