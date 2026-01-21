#Казахстан в сравнении
Мир

Как выглядят из космоса Мальдивы: посмотрите на фото райских островов

остров, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:18 Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сегодня, 21 января 2026 года, поделился фотографиями Мальдивских островов, сделанными с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки райских островов космонавт опубликовал в своем Telegram-канале.

"Кто заказывал Мальдивы из космоса? Вот они во всей красе!" – написал Артемьев под серией фото.

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Также Артемьев обратился к своим подписчикам с вопросом:

"Кстати, а вы знаете, сколько всего островов относится к Мальдивам?"

Ответа ему долго ждать не пришлось:

  • "Около 1200".
  • "Примерно 1200. Ну или что-то около того!"

Вместе с тем подписчики обратились к космонавту с просьбой показать северное сияние из космоса. Артемьев пока никак не отреагировал на эту просьбу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:18
Землю накрыло одно из самых ярких сияний века: посмотрите на это

11 декабря 2025 года Олег Артемьев показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса
09:39, 25 апреля 2025
Как выглядят Новая Зеландия и Тихий океан из космоса
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
19:57, 11 декабря 2024
Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
Необычные фотографии из космоса опубликовал российский бортинженер
23:02, 20 ноября 2023
Необычные фотографии из космоса опубликовал российский бортинженер
