Как выглядят из космоса Мальдивы: посмотрите на фото райских островов

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сегодня, 21 января 2026 года, поделился фотографиями Мальдивских островов, сделанными с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки райских островов космонавт опубликовал в своем Telegram-канале.

"Кто заказывал Мальдивы из космоса? Вот они во всей красе!" – написал Артемьев под серией фото.

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Фото: Telegram/oleg_mks

Также Артемьев обратился к своим подписчикам с вопросом:

"Кстати, а вы знаете, сколько всего островов относится к Мальдивам?"

Ответа ему долго ждать не пришлось:

"Около 1200".

"Примерно 1200. Ну или что-то около того!"

Вместе с тем подписчики обратились к космонавту с просьбой показать северное сияние из космоса. Артемьев пока никак не отреагировал на эту просьбу.

Материал по теме Землю накрыло одно из самых ярких сияний века: посмотрите на это

11 декабря 2025 года Олег Артемьев показал лучшие горы планеты, но Казахстан остался без внимания.