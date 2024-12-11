Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев порадовал подписчиков в Instagram очередным завораживающим снимком, сделанным с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

В честь Международного дня гор, который отмечают сегодня, космонавт опубликовал фото самой высокой вершины планеты.

"Традиционно в Международный день гор я делюсь с вами самыми "высокими" космическими пейзажами, и сегодня в центре внимания – Эверест, высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также, как Джомолунгма!" – написал Олег Артемьев 11 декабря 2024 года.

Также бортинженер спросил у своих фолловеров, какую гору они бы хотели увидеть из космоса. Ответ не заставил себя долго ждать:

"Памир".

"Алтай, Белуха".

"Заилийский Алатау".

"Хотелось бы посмотреть на Анды"

"Я хотел бы увидеть горы Попокатепетль и Истаксиуатль в Мексике!"

"С вашей высоты и не кажется пиком, как будто холмики припорошило снегом".

Ранее Олег Артемьев впечатлил снимком зимнего Байкала из космоса.