Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото
Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев порадовал подписчиков в Instagram очередным завораживающим снимком, сделанным с борта МКС, сообщает Zakon.kz.
В честь Международного дня гор, который отмечают сегодня, космонавт опубликовал фото самой высокой вершины планеты.
"Традиционно в Международный день гор я делюсь с вами самыми "высокими" космическими пейзажами, и сегодня в центре внимания – Эверест, высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также, как Джомолунгма!" – написал Олег Артемьев 11 декабря 2024 года.
Также бортинженер спросил у своих фолловеров, какую гору они бы хотели увидеть из космоса. Ответ не заставил себя долго ждать:
- "Памир".
- "Алтай, Белуха".
- "Заилийский Алатау".
- "Хотелось бы посмотреть на Анды"
- "Я хотел бы увидеть горы Попокатепетль и Истаксиуатль в Мексике!"
- "С вашей высоты и не кажется пиком, как будто холмики припорошило снегом".
Ранее Олег Артемьев впечатлил снимком зимнего Байкала из космоса.
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