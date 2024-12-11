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Общество

Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото

Как высочайшая вершина планеты выглядит из космоса: фото, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 19:57 Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев порадовал подписчиков в Instagram очередным завораживающим снимком, сделанным с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

В честь Международного дня гор, который отмечают сегодня, космонавт опубликовал фото самой высокой вершины планеты.

"Традиционно в Международный день гор я делюсь с вами самыми "высокими" космическими пейзажами, и сегодня в центре внимания – Эверест, высочайшая горная вершина на нашей планете, известная также, как Джомолунгма!" – написал Олег Артемьев 11 декабря 2024 года.

Также бортинженер спросил у своих фолловеров, какую гору они бы хотели увидеть из космоса. Ответ не заставил себя долго ждать:

  • "Памир".
  • "Алтай, Белуха".
  • "Заилийский Алатау".
  • "Хотелось бы посмотреть на Анды"
  • "Я хотел бы увидеть горы Попокатепетль и Истаксиуатль в Мексике!"
  • "С вашей высоты и не кажется пиком, как будто холмики припорошило снегом".

Ранее Олег Артемьев впечатлил снимком зимнего Байкала из космоса.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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