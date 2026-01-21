#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Мир

Землю накрыло одно из самых ярких сияний века: посмотрите на это

северное сияние, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:41 Фото: pexels
В ночь с 19 на 20 января 2026 года жители планеты наблюдали одно из самых ярких за последние четверть века полярных сияний. Оно стало следствием очень плотного облака плазмы, выброшенного Солнцем 18-го числа, и проявлением сильнейшей магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Так, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился невероятным видео с Международной космической станции (МКС).

Специалист также подробно описал, что и почему произошло.

"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение. Зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным – на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто. Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним востоком!"Сергей Кудь-Сверчков

Также он разместил еще фото, но уже со своим напарником.

"Бортинженер экспедиции Крис Уильямс любуется невероятно ярким северным сиянием из модуля Купола МКС. Мы знали, что на солнце произошла мощная вспышка и поток частиц летит в сторону нашей планеты. Сияние обещало быть особенно ярким, и мы подготовились к ночной съемке. Но никто не ожидал, что оно будет настолько ярким! Огни Авроры стало видно еще на фоне солнечного заката! Света солнца было достаточно, чтобы подсветить лицо. Крис фотографировал у иллюминатора, когда я попросил его замереть на секунду, и сделал пару кадров. Никакого фотошопа, никаких фильтров. Это было невероятно!" – пишет Кудь-Сверчков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:41
Под ударом солнечного шторма: как чувствуют себя космонавты на МКС и что известно об эвакуации

Пользователи социальных сетей также присоединились к показу и активно делятся любительскими фотографиями сияний из разных уголков планеты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:41
Мощнейшая радиационная буря столетия обрушилась на Землю: самолеты могут выйти из строя

Ранее мы рассказывали, что Международный астрономический союз официально заявил об обнаружении первой кометы 2026 года, получившей название C/2026 A1 (MAPS). Комету впервые заметили 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мощная магнитная буря вызвала яркие полярные сияния на Земле: ученые ждут афтершоки
18:34, 11 января 2026
Мощная магнитная буря вызвала яркие полярные сияния на Земле: ученые ждут афтершоки
Мощная магнитная буря накрыла Землю
22:48, 24 марта 2024
Мощная магнитная буря накрыла Землю
Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира
02:09, 02 декабря 2023
Полярное сияние вновь наблюдают в разных странах мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: