Землю накрыло одно из самых ярких сияний века: посмотрите на это

В ночь с 19 на 20 января 2026 года жители планеты наблюдали одно из самых ярких за последние четверть века полярных сияний. Оно стало следствием очень плотного облака плазмы, выброшенного Солнцем 18-го числа, и проявлением сильнейшей магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Так, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился невероятным видео с Международной космической станции (МКС).

Специалист также подробно описал, что и почему произошло.

"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение. Зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным – на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто. Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним востоком!" Сергей Кудь-Сверчков

Также он разместил еще фото, но уже со своим напарником.

"Бортинженер экспедиции Крис Уильямс любуется невероятно ярким северным сиянием из модуля Купола МКС. Мы знали, что на солнце произошла мощная вспышка и поток частиц летит в сторону нашей планеты. Сияние обещало быть особенно ярким, и мы подготовились к ночной съемке. Но никто не ожидал, что оно будет настолько ярким! Огни Авроры стало видно еще на фоне солнечного заката! Света солнца было достаточно, чтобы подсветить лицо. Крис фотографировал у иллюминатора, когда я попросил его замереть на секунду, и сделал пару кадров. Никакого фотошопа, никаких фильтров. Это было невероятно!" – пишет Кудь-Сверчков.

Пользователи социальных сетей также присоединились к показу и активно делятся любительскими фотографиями сияний из разных уголков планеты.

Впервые сегодня видела северное сияние. pic.twitter.com/dslJaBH2RW — ValenKA with love. (@TusikRitusik) January 20, 2026

⚡️ Сочи не спит, все ловят полярное сияние



Кадры снятые в течение последних тридцати минут впечатляют.



Становимся спиной к морю и делаем фото с выдержкой, далее кидаем в чат. Чем темнее у вас окружение и меньше засвета от города, тем ярче будет сияние. pic.twitter.com/aPQBxLK8OX — Любимый❤️Сочи (@sochi_love) January 19, 2026

Северное сияние в небе над Амстердамом сегодня pic.twitter.com/GDVTH3g40y — Boris Bochkarev (@Bochkarev_B) January 20, 2026

Вот это поворот: в Берлине показывают северное сияние pic.twitter.com/4Cvskygvq7 — マック・シフォード  (@shiroginne) January 19, 2026

✨ Удивительное северное сияние... ✨️



Пассажиры израильского рейса El Al зафиксировали невероятное северное сияние над Нидерландами прямо из самолета...



Яркое зрелище в небе, пишут пассажиры в сетях – вызвало бурю эмоций у всех на борту! pic.twitter.com/v45hAih30T — David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) January 20, 2026

В Красноярске и крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво! https://t.co/LvjKYn21Gp pic.twitter.com/qfMVlLB2ne — Проспект Мира (@prmiraru) January 20, 2026

это не учения! в Берлине включили северное сияние pic.twitter.com/X3STuMNZxy — Буйнерис дурерожденная (@freakbelka) January 19, 2026

