Ученые наблюдают за каплей смолы почти 100 лет – и ждут следующей

Иногда наука развивается очень медленно. К примеру, самый длительный лабораторный эксперимент в мире продолжается почти столетие, сообщает Zakon.kz.

Все началось в 1927 году, когда физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии заполнил закрытую стеклянную воронку самой густой из известных жидкостей – смолой, производным дегтя, когда-то используемым для герметизации кораблей.

В 1930 году Парнелл перерезал стержень воронки, словно ленточку на торжественном мероприятии, и таким образом дал старт знаменитому эксперименту с каплей смолы.

Первая капля добралась до стакана внизу лишь через восемь лет. После этого капли падали примерно раз в восемь лет. В 1980-х годах, после установки кондиционера в здании, процесс слегка ускорился.

Сегодня, спустя почти 96 лет после начала эксперимента, из воронки вытекло всего девять капель.

Как говорится в публикации научного издания Science Alert, последняя капля упала в 2014 году, а следующую ожидают в 2020-х годах. Несмотря на прямую трансляцию, никто никогда не видел падения капли своими глазами – различные сбои в прошлом всегда мешали наблюдению.

FUN FACT:



The Pitch Drop Experiment started in 1930 is the longest running lab experiment. It measures the flow of a piece of a highly viscous liquid, pitch. Pitch flows at a very low rate, taking several years to form a single drop. To date, only nine drops have fallen. pic.twitter.com/3d6yiUhhZW — Fermat's Library (@fermatslibrary) May 5, 2018

После смерти Парнелла за экспериментом следил его коллега, физик Джон Мейнстоун, который наблюдал за воронкой с 1961 года. Он прожил 52 года как смотритель эксперимента, но так и не увидел ни одной капли лично. В 2000 году одна капля была пропущена из-за грозы, а Мейнстоун скончался всего за несколько месяцев до того, как следующая капля упала в апреле 2014 года.

Сегодня за экспериментом следит профессор физики Эндрю Уайт, который с нетерпением ждет долгожданной десятой капли смолы.

За экспериментом можно следить в прямом эфире.

