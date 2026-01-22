#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
506.7
593.14
6.53
Мир

Ученые наблюдают за каплей смолы почти 100 лет – и ждут следующей

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 12:20 Фото: akorda.kz
Иногда наука развивается очень медленно. К примеру, самый длительный лабораторный эксперимент в мире продолжается почти столетие, сообщает Zakon.kz.

Все началось в 1927 году, когда физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии заполнил закрытую стеклянную воронку самой густой из известных жидкостей – смолой, производным дегтя, когда-то используемым для герметизации кораблей.

В 1930 году Парнелл перерезал стержень воронки, словно ленточку на торжественном мероприятии, и таким образом дал старт знаменитому эксперименту с каплей смолы.

Первая капля добралась до стакана внизу лишь через восемь лет. После этого капли падали примерно раз в восемь лет. В 1980-х годах, после установки кондиционера в здании, процесс слегка ускорился.

Сегодня, спустя почти 96 лет после начала эксперимента, из воронки вытекло всего девять капель.

Как говорится в публикации научного издания Science Alert, последняя капля упала в 2014 году, а следующую ожидают в 2020-х годах. Несмотря на прямую трансляцию, никто никогда не видел падения капли своими глазами – различные сбои в прошлом всегда мешали наблюдению.

После смерти Парнелла за экспериментом следил его коллега, физик Джон Мейнстоун, который наблюдал за воронкой с 1961 года. Он прожил 52 года как смотритель эксперимента, но так и не увидел ни одной капли лично. В 2000 году одна капля была пропущена из-за грозы, а Мейнстоун скончался всего за несколько месяцев до того, как следующая капля упала в апреле 2014 года.

Сегодня за экспериментом следит профессор физики Эндрю Уайт, который с нетерпением ждет долгожданной десятой капли смолы.

За экспериментом можно следить в прямом эфире.

Немного ранее мы рассказывали, что планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как прожить до 100 лет
12:44, 04 июля 2025
Как прожить до 100 лет
Почему с годами люди двигаются медленнее
21:41, 24 апреля 2024
Почему с годами люди двигаются медленнее
Forbes назвал 100 самых дорогих брендов
06:55, 19 октября 2024
Forbes назвал 100 самых дорогих брендов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: