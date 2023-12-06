Мажилисмен о грядущей нехватке воды: Мы тратим ее впустую

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек считает, что пора бить тревогу в вопросе воды в Казахстане. По его словам, в стране изношено более половины магистральных каналов, а, значит, "мы тратим воду впустую", сообщает Zakon.kz.

В депутатском запросе Бакытжан Базарбек заявил, что к 2040 году дефицит воды в нашей стране достигнет 15 млрд куб. м – это примерно эквивалентно объему Аральского моря.

"Только подумайте, объем воды, который наша страна использует в качестве чистой питьевой воды, уменьшится, как минимум, на 50%. Значит, каждый второй наш соотечественник останется без питьевой воды, не так ли?! А без питьевой воды человек живет всего три дня. Это очень опасно". Бакытжан Базарбек

Кроме того, поля весной превращаются в озера, а летом – в пустыню. Эта проблема, по его словам, повторяется каждый год, и до сих пор не решена. Ресурсы словно "утекают сквозь пальцы". Бактыжан Базарбек вспомнил, что в советское время каждый совхоз собирал дождевую и снеговую воду, создавались небольшие водоемы.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее поднимал вопрос дефицита воды, поручил построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тыс. км каналов. Однако, как считает депутат, правительство не торопится выполнять эти поручения. По официальным данным, в стране насчитывается 1478 гидротехнических сооружений – это 342 водохранилища, 219 дамб, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них 333 находятся в республиканской собственности, 895 – в коммунальной, а самое интересное – 228 находятся в частной собственности, 22 – бесхозные.

"Водохранилища – главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных водосберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева водоемов и озер. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению, неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не вторгается. Оно выходит из-под государственного контроля. И по отдельным фактам в базе Государственного земельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают озера, чем вызывают недовольство населения. Такие ситуации есть, как минимум, в пяти-шести областях". Бакытжан Базарбек

Поэтому проведение полной инвентаризации таких объектов в стране, диагностика их состояния и, при необходимости, немедленное возвращение в собственность государства, по его мнению, "дело, не терпящее отлагательств".

"К примеру, есть плотины, построенные более 30-40 лет назад, – это аварийные риски. Какое у них состояние, сколько из них изношено, сколько нуждается в ремонте, не ясно. Это свидетельствует о слабости контроля и мониторинга со стороны ответственных государственных органов. Следующим важным объектом водопользования являются каналы. По данным, в стране насчитывается около 3,5 тыс. магистральных и хозяйственных каналов. Более половины из них полностью изношены. В результате 60% воды теряются по пути. Это большие потери. Это означает, что мы тратим воду впустую и не можем использовать ее должным образом. Вот где должна быть экономия. В целом, непонятно и кто владеет каналами. Очень своевременно здесь звучит поручение Касым-Жомарта Кемелевича, который уделил отдельное внимание вопросу каналов. Полностью поддерживаю это". Бакытжан Базарбек

Он считает, что нужно создать специальную комиссию при партии Amanat. Также депутат предлагает принять меры по возвращению на баланс государства водохранилищ, дамб, озер, плотин и других стратегически важных водных объектов страны, перешедших в частную собственность, но оставленных без присмотра, работа по которым не скоординирована.

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О грядущей проблеме с водой 1 сентября 2023 года рассуждал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана. По его словам, с учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 млрд куб. м.