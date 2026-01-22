#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Мир

Смерть кота, суд и трагический финал: история автомеханика тронула жителей Финляндии

история автомеханика тронула жителей Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 00:18 Фото: pixabay
Автомеханик из Финляндии подал иск в суд на работодателей, которые уволили его, посчитав, что смерть кота не может быть адекватной причиной для больничного, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, все началось с того, что мужчине пришлось усыпить любимого питомца из-за серьезного заболевания. Ситуация потрясла хозяина и он решил взять больничный. Для этого он даже предоставил справку от врача, но работодатель отказался ее принять. Как уточняется, начальник поставил ему ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.

Как уточняется, хоть работник и подчинился, но все равно потерял работу из-за конфликта с работодателем.

Позже мужчина обратился в районный суд, который встал на его сторону и постановил выплатить рабочему 40 тыс. евро (более 23,6 млн тенге). Сумма была призвана покрыть моральную компенсацию, оплату больничного и судебные издержки.

Однако потрясла Финляндию история тем, что автомеханик умер до получения денег.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске спасли хвостатую альпинистку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Дело о запрете на ношение платка в школе рассмотрел суд Астаны
21:47, 27 ноября 2024
Дело о запрете на ношение платка в школе рассмотрел суд Астаны
Забил соседского кота до смерти: живодеру из Актау вынесли приговор
18:43, 13 октября 2023
Забил соседского кота до смерти: живодеру из Актау вынесли приговор
В Лондоне разработали план на случай смерти кота Ларри, прогнавшего девять министров
10:33, 24 августа 2024
В Лондоне разработали план на случай смерти кота Ларри, прогнавшего девять министров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: