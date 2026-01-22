Смерть кота, суд и трагический финал: история автомеханика тронула жителей Финляндии

Автомеханик из Финляндии подал иск в суд на работодателей, которые уволили его, посчитав, что смерть кота не может быть адекватной причиной для больничного, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, все началось с того, что мужчине пришлось усыпить любимого питомца из-за серьезного заболевания. Ситуация потрясла хозяина и он решил взять больничный. Для этого он даже предоставил справку от врача, но работодатель отказался ее принять. Как уточняется, начальник поставил ему ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.

Как уточняется, хоть работник и подчинился, но все равно потерял работу из-за конфликта с работодателем.

Позже мужчина обратился в районный суд, который встал на его сторону и постановил выплатить рабочему 40 тыс. евро (более 23,6 млн тенге). Сумма была призвана покрыть моральную компенсацию, оплату больничного и судебные издержки.



Однако потрясла Финляндию история тем, что автомеханик умер до получения денег.

