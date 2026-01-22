История со счастливым концом: в Шахтинске спасли хвостатую альпинистку

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шахтинске по улице Индустриальной возле жилого дома кошка забралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись наверх, благополучно сняли кошку и передали ее хозяйке. "Для нас важна каждая жизнь!" – отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что спасатели помогли путникам в ВКО.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: