Происшествия

История со счастливым концом: в Шахтинске спасли хвостатую альпинистку

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шахтинске по улице Индустриальной возле жилого дома кошка забралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись наверх, благополучно сняли кошку и передали ее хозяйке.

"Для нас важна каждая жизнь!" – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли путникам в ВКО.

