История со счастливым концом: в Шахтинске спасли хвостатую альпинистку
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шахтинске по улице Индустриальной возле жилого дома кошка забралась на электрический столб и не смогла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись наверх, благополучно сняли кошку и передали ее хозяйке.
"Для нас важна каждая жизнь!" – отметили в министерстве.
