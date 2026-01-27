Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС против России

Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС с иском к России из-за неисполнения соглашения о правах трудовых мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом на заседании Комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов при обсуждении проекта закона "О медицинском страховании граждан", передает 24.kg.

Депутаты поинтересовались, как продвигается работа по обеспечению трудовых мигрантов в России медицинской поддержкой, в том числе через оформление полисов для получения медицинской помощи.

Отвечая на вопросы членов комитета, Азамат Муканов напомнил, что между пятью странами ЕАЭС действует соглашение, регулирующее вопросы трудовой миграции.





"Однако российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели. Когда приезжал в Кыргызстан вице-премьер России Алексей Оверчук, мы тоже поднимали этот вопрос", – заявил он.

