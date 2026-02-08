#Казахстан в сравнении
Спорт

Американскую горнолыжницу эвакуировали вертолетом после падения на трассе на Олимпиаде

Линдси Вонн, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 16:52 Фото: скриншот видео
Американская горнолыжница Линдси Вонн упала и получила травму во время скоростного спуска на зимней Олимпиаде. Спортсменка была доставлена в больницу вертолетом, сообщает Zakon.kz.

Линдси Вонн упала во время соревнований по скоростному спуску среди женщин. Инцидент произошел вскоре после старта: спортсменка потеряла контроль при входе в поворот, задела флажок и жестко приземлилась на трассу.

После падения Вонн не смогла продолжить выступление. К ней оперативно прибыли медики, которые более десяти минут оказывали помощь на месте. Затем спортсменку эвакуировали вертолетом в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что Вонн выступала с недавней травмой колена, однако перед стартом она прошла все необходимые медицинские проверки и была допущена к соревнованиям. Связана ли авария с предыдущей травмой, пока неизвестно.

Подробности о состоянии спортсменки уточняются.

Ранее казахстанские конькобежки вошли в топ-10 на Олимпиаде-2026.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
