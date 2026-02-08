Американскую горнолыжницу эвакуировали вертолетом после падения на трассе на Олимпиаде
Линдси Вонн упала во время соревнований по скоростному спуску среди женщин. Инцидент произошел вскоре после старта: спортсменка потеряла контроль при входе в поворот, задела флажок и жестко приземлилась на трассу.
После падения Вонн не смогла продолжить выступление. К ней оперативно прибыли медики, которые более десяти минут оказывали помощь на месте. Затем спортсменку эвакуировали вертолетом в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что Вонн выступала с недавней травмой колена, однако перед стартом она прошла все необходимые медицинские проверки и была допущена к соревнованиям. Связана ли авария с предыдущей травмой, пока неизвестно.
Подробности о состоянии спортсменки уточняются.
