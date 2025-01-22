Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом

30-летняя филиппинка во время путешествия решила сделать фото на железнодорожных путях в Тайване, в результате чего была сбита поездом и получила травмы. Теперь девушку ожидает штраф за нарушение правил безопасности на железных дорогах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Focus Taiwan с ссылкой на спасательную службу Нового Тайбэя, происшествие произошло в популярном среди туристов живописном районе Пинси.

Согласно камерам видеонаблюдения, женщина дала свой телефон другому человеку, чтобы тот сфотографировал ее. Она вышла на рельсы для получения кадра на фоне подъезжающего поезда, но оказалась слишком близко и была сбита проходившим составом.

Прибыв на место происшествия медики оказали первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Местные власти сообщают, что туристка получила неопасные для жизни травмы.

Теперь туристке грозит штраф в размере до 50 тысяч тайваньских долларов (800 тыс. тенге) за незаконное проникновение на железнодорожные пути.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Желание сделать селфи обернулось трагедией в Узбекистане.