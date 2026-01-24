#Казахстан в сравнении
Мир

Американка рассказала, почему пожалела о клонировании погибшего питомца

Хозяйка клонированного животного, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 07:40 Фото: Instagram/venessajohnson
Жительница Калифорнии Венесса Джонсон потратила около 50 тысяч долларов (25 млн 166 тыс. 965 тенге) на клонирование своего умершего пса и спустя время призналась, что этот опыт оказался куда более тяжелым, чем она ожидала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Daily Mail, ши-тцу по кличке Оливер появился у Джонсон в 2013 году – сначала как временный питомец, но быстро стал ее постоянным спутником. По словам хозяйки, собака отличалась спокойным характером. В 2024 году Оливер умер от почечной недостаточности, и потеря далась женщине тяжело.

Пытаясь справиться с горем, Джонсон наткнулась на информацию о клонировании домашних животных и решила сохранить "часть" любимого пса. Процедура заняла почти 11 месяцев и потребовала трех попыток: первые две закончились неудачей.

В итоге на свет появился щенок, получивший имя Олли. Правда, радость от его появления оказалась не безусловной. За время ожидания Джонсон успела выйти из острой фазы горя и поняла, что уход за щенком требует совершенно иных сил и образа жизни, чем общение со взрослой собакой.

Теперь она признает, что сейчас она бы выбрала приют и взяла взрослого пса. Также Джонсон признается, что не жалеет о появлении Олли. Она отмечает внешнее сходство собак и удивительное совпадение некоторых черт характера и привычек. По ее словам, новый питомец стал для нее источником поддержки и помог пережить утрату, пусть и не тем способом, который она ожидала.

В завершение Джонсон посоветовала не принимать радикальных решений в состоянии острого горя.

Ранее стало известно, что в Нидерландах за разведение двух пород кошек грозит штраф почти 900 тысяч тенге.

Аксинья Титова
Читайте также
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
22:22, 03 июля 2025
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
10 миллионов тенге потратила американка на коллекцию реалистичных кукол
22:32, 22 октября 2025
10 миллионов тенге потратила американка на коллекцию реалистичных кукол
Китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге
17:59, 12 марта 2025
Китаянка клонировала любимую собаку за 11 млн тенге
