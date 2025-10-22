10 миллионов тенге потратила американка на коллекцию реалистичных кукол

Жительница Южной Каролины Мэри Ли Битсон потратила 21 тыс. долларов (более 10 млн тенге) на кукол Reborn – гиперреалистичных младенцев, созданных вручную, чтобы напоминать настоящих детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, женщина ухаживает за ними вместе со своими четырьмя взрослыми детьми и утверждает, что получает от этого удовольствие без всех забот, связанных с настоящим родительством.

Как уточняется, страсть к куклам Reborn началась у американки случайно – с покупки "зомби-ребенка" на Хэллоуин.

"Она показалась мне такой забавной, что я купила ее со скидкой. Я одевала ее в настоящие детские вещи и просто не могла с ней расстаться. Так и началась моя коллекция", – рассказала Битсон.

В итоге, отмечает издание, в ее коллекции появились младенцы всех оттенков кожи, а также необычные персонажи: альбинос, сиамские близнецы, эльф, красный оборотень и даже два зеленых инопланетянина. При этом Мэри утверждает, что никогда не разговаривает с куклами и воспринимает их как предметы искусства.

Фото: Facebook/Мэри Ли Битсон

"Я не трачу много на одежду или развлечения. Все, что я зарабатываю, идет на кукол. Новая Reborn может стоить тысячу долларов и больше, но они прекрасны", – добавила Бистон.

Фото: Facebook/Мэри Ли Битсон

В данное время в коллекции Мэри 21 кукла. По ее словам, пока не планирует покупать новые модели.

Ранее сообщалось, что австралиец украл игрушки Лабубу на 4,8 миллиона тенге.