Германия хочет вернуть свое золото из США
По данным The Guardian, в настоящее время в американских хранилищах хранится около 1236 т немецкого золота на сумму примерно 164 млрд евро. По этому показателю Германия уступает только США и остается одним из крупнейших владельцев золотых резервов в мире.
Ранее идею репатриации золота в основном продвигала партия "Альтернатива для Германии", однако теперь к этой позиции все чаще присоединяются экономисты и финансовые аналитики. Эксперты указывают на возросшую геополитическую нестабильность и изменение подходов к международному сотрудничеству.
Ключевым фактором риска немецкие аналитики называют непредсказуемость политики Дональда Трампа и возможный возврат жестких протекционистских мер со стороны Вашингтона.
"В случае политических разногласий США теоретически могут ограничить доступ Германии к ее резервам или использовать финансовые рычаги давления", – предполагают аналитики.
Исторически размещение золота за океаном объяснялось соображениями безопасности и удобством проведения международных расчетов.
