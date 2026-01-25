Германия хочет вернуть свое золото из США

Германия вновь подняла вопрос о возвращении части своих золотых резервов из США, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, в настоящее время в американских хранилищах хранится около 1236 т немецкого золота на сумму примерно 164 млрд евро. По этому показателю Германия уступает только США и остается одним из крупнейших владельцев золотых резервов в мире.

Ранее идею репатриации золота в основном продвигала партия "Альтернатива для Германии", однако теперь к этой позиции все чаще присоединяются экономисты и финансовые аналитики. Эксперты указывают на возросшую геополитическую нестабильность и изменение подходов к международному сотрудничеству.

Ключевым фактором риска немецкие аналитики называют непредсказуемость политики Дональда Трампа и возможный возврат жестких протекционистских мер со стороны Вашингтона.

"В случае политических разногласий США теоретически могут ограничить доступ Германии к ее резервам или использовать финансовые рычаги давления", – предполагают аналитики.

Исторически размещение золота за океаном объяснялось соображениями безопасности и удобством проведения международных расчетов.

На днях в здание американского банка ворвался олень и устроил там переполох.