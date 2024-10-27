Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет

Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел, как самое высокое здание в Казахстане – столичный небоскреб "Абу-Даби Плаза", утопает в облаках, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram 27 октября.

"Самое высокое здание Казахстана достает до облаков. Вот что значит настоящий небосреб! Комплекс "Абу Даби Плаза" с самой высокой башней "Казахстан" поднимается на 311 метров и имеет 75 этажей. Что делает это здание самым высоким не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии! Небоскреб виден почти со всех мест Астаны. Мне понравилась картина, когда его накрывали облака, и я записал это видео. Есть здесь что-то магическое, сказочное", – написал Доценко под постом.

Ролик набрал множество лайков и комментариев:

Масштабно! Городское сказочное видео!

Ну почему всегда так красиво!

Некоторые подписчики даже сравнили здание с Мордором, а другие задались вопросом, почему еще на крыше небоскреба не оборудовали смотровую площадку.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Доценко 25 октября запечатлел грандиозный салют, который прошел в честь Дня Республики в Астане.