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Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет

Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 21:12 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко запечатлел, как самое высокое здание в Казахстане – столичный небоскреб "Абу-Даби Плаза", утопает в облаках, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram 27 октября.

"Самое высокое здание Казахстана достает до облаков. Вот что значит настоящий небосреб! Комплекс "Абу Даби Плаза" с самой высокой башней "Казахстан" поднимается на 311 метров и имеет 75 этажей. Что делает это здание самым высоким не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии! Небоскреб виден почти со всех мест Астаны. Мне понравилась картина, когда его накрывали облака, и я записал это видео. Есть здесь что-то магическое, сказочное", – написал Доценко под постом.

Ролик набрал множество лайков и комментариев: 

  • Масштабно! Городское сказочное видео!
  • Ну почему всегда так красиво!

Некоторые подписчики даже сравнили здание с Мордором, а другие задались вопросом, почему еще на крыше небоскреба не оборудовали смотровую площадку. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Доценко 25 октября запечатлел грандиозный салют, который прошел в честь Дня Республики в Астане. 

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