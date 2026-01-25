#Казахстан в сравнении
Мир

Сотрудник расправился с начальником из-за слишком маленькой премии

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 13:48 Фото: pxhere
Токийская полиция арестовала 45-летнего Масахиро Яманака, менеджера по продажам, по подозрению в убийстве 44-летнего президента компании по производству аудиооборудования Акихиро Кавасимы, сообщает Zakon.kz.

Тело Кавасимы было найдено в его квартире в районе Ота. По данным японских СМИ, следователи утверждают, что подозреваемый заявил о необъяснимом сокращении его годовой премии, что и вызвало негодование и, возможно, привело к смертельному нападению, пишет Mothership.

Следствие установило, что Яманака распылил на Кавасиму инсектицид, затем ударил его ножом более десяти раз, нанеся смертельные ранения в шею, живот и бедро. На теле и в квартире обнаружены следы борьбы и крови, а также признаки того, что преступник пытался смыть их и переодевался до и после нападения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали перемещения Яманаки в день убийства. На следующий день после обнаружения тела полиция задержала его на пути к платформе Синкансэн.

Яманака и Кавасима были друзьями со школьной поры, и позже Яманака работал в его компании как связующее звено между руководством и сотрудниками. Мать арестованного выразила сожаление и назвала поступок сына "непоправимым".

Расследование мотивов и возможной подготовки к преступлению продолжается.

Ранее сообщалось, что Япония останется без панд впервые с 1972 года.

