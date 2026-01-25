Стамбул и не только: серия землетрясений "всколыхнула" жителей Турции

В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение. Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD) при правительстве страны на своей странице в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 25 января в районе Нурдагы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Его очаг залегал на глубине 7,82 км.

Сведения о разрушениях или жертвах не поступали. Подземные толчки ощущались и в окрестных районах.

До этого, как сообщает Daily Sabah, 24 января, в провинции Балыкесир на северо-западе Турции в субботу утром произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое ощущалось в Стамбуле и ряде соседних провинций Бурса, Измир, Ялова и Кютахья.

Согласно данным Турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр сейсмособытия располагался в районе Сындыргы. Гипоцентр стихии залегал на глубине 11,04 км.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил в социальной сети X, что сообщений о повреждениях не зафиксировано. Он отметил, что специалисты AFAD и других профильных служб проводят проверки и обследование территории.

Ранее стало известно, что сейсмологи Казахстана тоже зарегистрировали землетрясение.