Отказ выступать на корпоративе с комедийным номером стоил сотруднику работы в Китае

Шэньчжэньский профсоюз опубликовал информацию о том, что мужчину уволили за отказ выступать на корпоративе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал news.southcn, руководство компании потребовало от сотрудника выступить с комедийным номером на ежегодном корпоративе. Мужчина отказался, сославшись на загруженность рабочими задачами. Но ситуацию расценили как "неуважение", квалифицировали как серьезное нарушение дисциплины и на следующий день уволили, указав в качестве причин "неподчинение распоряжениям компании" и "прогул".

По данным издания, пострадавший обратился в трудовой арбитраж. Дело завершилось примирением во второй инстанции. В результате суд признал, что компания незаконно расторгла трудовой договор, и обязал работодателя единовременно выплатить компенсацию сотруднику.

Шэньчжэньский профсоюз обратил внимание на то, что ключевой вопрос заключается в том, является ли участие в корпоративе добровольным или обязательным. Если работодатель прямо требует участия всех сотрудников и связывает его с посещаемостью, оценкой эффективности или возможными санкциями, такое мероприятие приобретает принудительный характер и фактически относится к трудовым обязанностям.

Если же компания заранее заявляет о добровольности участия, не ведет учет присутствия, не применяет наказаний и, напротив, предоставляет удобства или компенсации участникам, то корпоратив рассматривается как элемент корпоративных льгот, а не работа.

