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Культура и шоу-бизнес

Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:55 Фото: Instagram/morgen_shtern
Российский рэпер Алишер Моргенштерн оказался в центре внимания после инцидента, произошедшего на корпоративе в Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах), сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 января пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что артист выпил слишком много в разгар вечеринки. Во время исполнения хита "Кадиллак" ноги у рэпера подкосились, и он не смог устоять. Подняться самостоятельно Моргенштерн не смог.

К артисту подскочили несколько мужчин и поставили его на ноги. 

Ранее Моргенштерн заявил, что после ближайших концертов планирует лечь в реабилитационный центр.

Айсулу Омарова
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