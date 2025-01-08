Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

Российский рэпер Алишер Моргенштерн оказался в центре внимания после инцидента, произошедшего на корпоративе в Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах), сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 января пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что артист выпил слишком много в разгар вечеринки. Во время исполнения хита "Кадиллак" ноги у рэпера подкосились, и он не смог устоять. Подняться самостоятельно Моргенштерн не смог.

К артисту подскочили несколько мужчин и поставили его на ноги.



Ранее Моргенштерн заявил, что после ближайших концертов планирует лечь в реабилитационный центр.

