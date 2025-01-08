Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле
Фото: Instagram/morgen_shtern
Российский рэпер Алишер Моргенштерн оказался в центре внимания после инцидента, произошедшего на корпоративе в Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах), сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 января пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что артист выпил слишком много в разгар вечеринки. Во время исполнения хита "Кадиллак" ноги у рэпера подкосились, и он не смог устоять. Подняться самостоятельно Моргенштерн не смог.
К артисту подскочили несколько мужчин и поставили его на ноги.
Ранее Моргенштерн заявил, что после ближайших концертов планирует лечь в реабилитационный центр.
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