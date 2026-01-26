Переписка с парнем закончилась для 13-летней девочки насилием и продажей в спа-центр
В Индии 13-летняя девочка полгода переписывалась с парнем, который в итоге заманил ее в отель, где три дня насиловал, а после бросил, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times of India, затем над подростком надругались владелец гостиницы и администратор. Девочка рассказала полиции, что в момент, когда ей было плохо, мужчины давали ей таблетки и продолжали насилие.
Издание уточняет, что через некоторое время пострадавшую продали менеджеру спа-салона, который также подвергал ее насилию. Когда ее самочувствие серьезно ухудшилось, ее отдали в другую точку. В этот момент полицейские установили ее местонахождение и спасли. К этому моменту ее искали уже около трех недель.
В данное время школьница находится дома. Парня, с которым она переписывалась, а также причастных работников отеля и спа-салона арестовали.
