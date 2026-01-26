Снег, туман и мороз: в каких областях РК на вторник объявили штормовое предупреждение

В 12 областях Казахстана на 27 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, западе области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса. В Актау ожидается гололед.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай, днем на западе, севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области туман. В Кызылорде утром и днем ожидается гололед. Временами туман.

В области Улытау ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области туман.

На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.

Ранее сообщалось, что сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января.