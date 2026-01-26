#Казахстан в сравнении
Мир

В Таиланде драка обошлась туристам в 15 тысяч тенге

в Таиланде драка обошлась туристам в 15 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 01:56 Фото: pexels
В Паттайе американец ввязался в потасовку с тремя гражданами Великобритании, в результате чего пострадал, сообщает Zakon.kz.

По информации The Pattaya News, недопонимание между туристами переросло в ссору, а потом в драку. Один из британцев ударил оппонента ногой в лицо, после чего тот упал и потерял сознание. Его нашли лежащим на асфальте с сильным отеком и травмой лица. Пострадавшего госпитализировали.

Позже все участники инцидента встретились в полиции.

"Обе стороны признали свою роль в инциденте, достигли взаимопонимания и примирились в ходе расследования, вплоть до дружеских переговоров и даже объятий для разрешения разногласий", – сообщается в публикации.

Как уточняется, участников конфликта обязали выплатить штраф в размере 1000 бат (около 15,5 тыс. тенге). Вскоре после этого их отпустили.

Ранее сообщалось, что смертельная драка произошла на дороге в Шымкенте.

Елена Беляева
Елена Беляева
