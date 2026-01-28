Женщина убила полуторамесячную дочь из-за громкого плача

29-летняя жительница столицы Башкортостана Уфы (РФ) задушила полуторамесячную дочь из-за того, что она часто и громко плакала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, девочка родилась с пороком сердца. Из-за проблем со здоровьем она часто плакала. Вечером 25 января девочка вновь громко заплакала, мать пыталась успокоить ее, но не получилось.

В какой-то момент женщина сорвалась и начала душить дочь. Когда россиянка поняла, что девочка уже не подает признаков жизни, она вызвала скорую помощь.

Сначала она говорила, что это был несчастный случай, но на теле ребенка были найдены следы насильственной смерти.

Фото: СУ СК по РБ

СМИ сообщают, что женщина состояла на учете в психоневрологическом учреждении. Несмотря на диагноз, в госпитализации она не нуждалась, так как не считалась опасной для себя и окружающих.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемая заключена под стражу.

