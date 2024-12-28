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Происшествия

Несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы

Несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 22:47 Фото: pixabay
В электрощитовой одного из жилых комплексов города Косшы Акмолинской области произошло короткое замыкание с последующим горением потолочного перекрытия в салоне красоты, расположенном в подвале дома, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали по лестничному маршу 43 человека, из них 18 детей.

"Также с верхних этажей с помощью автолестницы удалось спасти четыре человека, из них трое детей. Пожар ликвидирован". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, четыре человека с признаками отравления продуктами горения госпитализированы.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в Семее.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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