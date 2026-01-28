#Казахстан в сравнении
Мир

Американскую модель похитили с парковки торгового центра в Мексике

модель похитили в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 18:35 Фото: pixabay
В мексиканском штате Синалоа полиции удалось найти живой похищенную 20-летнюю модель OnlyFans Николь Пардо Молина, сообщает Zakon.kz.

По информации Complex, 20 января на парковке торгового центра в Кульякане к автомобилю девушки подъехала машина, из которой вышли несколько мужчин. Угрожая пистолетами, они силой посадили пострадавшую в свой автомобиль и скрылись. Момент зафиксировала камера наружного наблюдения.

В полиции заявили, что транспортное средство числилось в угоне.

Правоохранительные органы допустили, что инцидент может быть связан с криминальной обстановкой в регионе. В соцсетях высказывались предположения о возможной причастности группировки Los Mayos, связанной с картелем Синалоа, однако расследование продолжается и официальных выводов на этот счет не сделано.

Николь Пардо Молина является гражданкой США и Мексики. Отмечается, что живет она между Кульяканом и Финиксом в Аризоне. Девушка уже появилась на публике, посетив церковную службу. Модель поблагодарила людей за поддержку и молитвы во время ее отсутствия.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ Актау подростки жестоко избили девочку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
