Лауреат Нобелевской премии мира впервые за несколько месяцев появилась на публике

11 декабря лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо появилась в столице Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Мачадо помахала с балкона отеля Grand Hotel в Осло после нескольких месяцев, проведенных в подполье. В последний раз она появлялась на публике в январе. Фото и видео она разместила в своих соцсетях.

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо сумела тайно добраться до Норвегии, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы. Стоя на балконе перед собравшимися людьми, она положила руку на сердце и пела вместе со своими сторонниками, прежде чем выйти к ним лично.

После этого Мачадо вышла на улицу, чтобы поприветствовать своих сторонников, которые ждали за металлическими ограждениями. В какой-то момент лауреатка перелезла через ограждения, чтобы присоединиться к ним.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

В мэрии Осло, где традиционно 10 декабря проходила церемония, висел большой портрет улыбающейся оппозиционерки Мачадо. 58-летняя лидер венесуэльской оппозиции планировала получить награду лично, несмотря на 10-летний запрет на выезд, наложенный властями ее страны. Однако ей не удалось вовремя прибыть в норвежскую столицу для участия в церемонии.

Фото: Х/NobelPrize

На церемонии вручения Нобелевской премии мира, в которой вместо нее участвовала ее дочь. Ана Корина Соса приняла награду от имени матери.

Нобелевский институт присудил Мачадо премию мира в этом году "за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии" в Венесуэле.

Мачадо скрывается с момента выборов 2024 года, результаты которых, по словам самой Мачадо и ее сторонников, были сфальсифицированы. Она регулярно публикует видеосообщения в социальных сетях, но делает это обычно на фоне нейтральной белой стены.

Нобелевский институт ранее заявлял, что она лично примет участие в церемонии, однако во вторник в своем пресс-релизе сообщил об отмене.

"Мария Корина Мачадо сама заявила в интервью, насколько сложной будет поездка в Осло. Поэтому на данный момент мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, когда и как она прибудет на церемонию вручения Нобелевской премии мира", – говорилось в сообщении.

На днях, соперник Мочадо по Нобелевской премии Дональд Трамп, стал участником курьезного случая в своем самолете.