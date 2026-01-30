Президент Украины подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие с Россией вступает в силу ночью 30 января. Обращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, украинский лидер поблагодарил США за усилия, направленные на прекращение ударов по энергетике, и выразил надежду, что Вашингтону удастся обеспечить энергетическое перемирие.

"Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это", – заявил Зеленский.

В своей публикации в соцсети X украинский лидер назвал важным заявление президента США Дональда Трампа "о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины".

Также Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Он не уточнил, что именно включают эти договоренности. Российские власти пока не подтверждали готовность к энергетическому перемирию.

Ранее была назначена дата нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби.