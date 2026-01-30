#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Мир

Президент Украины подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией

Президент Украины, политик, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 07:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие с Россией вступает в силу ночью 30 января. Обращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, украинский лидер поблагодарил США за усилия, направленные на прекращение ударов по энергетике, и выразил надежду, что Вашингтону удастся обеспечить энергетическое перемирие.

"Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это", – заявил Зеленский.

В своей публикации в соцсети X украинский лидер назвал важным заявление президента США Дональда Трампа "о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины".

Также Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Он не уточнил, что именно включают эти договоренности. Российские власти пока не подтверждали готовность к энергетическому перемирию.

Ранее была назначена дата нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии
02:20, 20 апреля 2025
Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии
В Киеве ответили на перемирие Путина
05:30, 29 апреля 2025
В Киеве ответили на перемирие Путина
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
18:56, 19 апреля 2025
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
09:10, Сегодня
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
08:47, Сегодня
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
08:26, Сегодня
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
08:02, Сегодня
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: