#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Мир

Канада перестала выдавать визы в России, но ближайшие центры расположены в Казахстане

Визы в Канаду для россиян, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 07:12 Фото: pixabay
28 января правительство Канады объявило о прекращении приема паспортов для вклеивания виз на территории России, но ближайшие к России визовые центры Канады находятся в Казахстане и Армении, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте канадских властей. Правительство Канады не уточнило, является ли это ограничение временным или постоянным. В объявлении указана лишь дата вступления решения в силу – 28 января 2026 года.

Норма распространяется на всех, кто живет в России, причем не только на граждан России. Теперь для получения визы потребуется посетить визовый центр в другой стране. Ранее эту процедуру можно было пройти в одном из шести российских визовых центров.

"Ближайшие к России визовые центры Канады находятся в Армении и Казахстане. В Ереване работает один центр, в Казахстане их два – в Алматы и Астане. Именно туда теперь придется ехать жителям России для подачи документов на визу в Канаду", – отмечают жители России.

В свою очередь посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстанцы смогут путешествовать по Марроко без визы
12:42, 11 июня 2024
Казахстанцы смогут путешествовать по Марроко без визы
Казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы
09:37, 05 июля 2024
Казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы
Посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане
10:29, 24 января 2026
Посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
08:03, Сегодня
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
07:41, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
Клуб РПЛ подписал экс-форварда "Астаны"
06:43, Сегодня
Клуб РПЛ подписал экс-форварда "Астаны"
Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open: их было 10
06:17, Сегодня
Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open: их было 10
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: