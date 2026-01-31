Канада перестала выдавать визы в России, но ближайшие центры расположены в Казахстане

28 января правительство Канады объявило о прекращении приема паспортов для вклеивания виз на территории России, но ближайшие к России визовые центры Канады находятся в Казахстане и Армении, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте канадских властей. Правительство Канады не уточнило, является ли это ограничение временным или постоянным. В объявлении указана лишь дата вступления решения в силу – 28 января 2026 года.

Норма распространяется на всех, кто живет в России, причем не только на граждан России. Теперь для получения визы потребуется посетить визовый центр в другой стране. Ранее эту процедуру можно было пройти в одном из шести российских визовых центров.

"Ближайшие к России визовые центры Канады находятся в Армении и Казахстане. В Ереване работает один центр, в Казахстане их два – в Алматы и Астане. Именно туда теперь придется ехать жителям России для подачи документов на визу в Канаду", – отмечают жители России.

В свою очередь посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане.