Посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане

Посольство Италии в Казахстане 23 января 2026 года опубликовало важное уведомление о временной приостановке визовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, дипломаты уточнили, что в связи с проведением внеплановых технических работ операционная система по обработке заявлений на визу будет недоступна с 12 по 18 февраля 2026 года.

Далее указаны последние возможные даты подачи заявлений для резидентов Казахстана:

Астана – последний день приема: 11 февраля 2026 года в Центре VFS Global (Бизнес-центр "Kaskad", пр-т Кабанбай батыра, 6/1, офис 111, 11-й этаж).

Атырау, Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск – последний день приема: 6 февраля 2026 года в соответствующих центрах VFS Global.

"Обычный прием и обработка визовых заявлений возобновятся в штатном режиме с 18 февраля 2026 года". Пресс-служба посольства Италии в Казахстане

