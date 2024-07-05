Казахстанцы продолжат посещать Таиланд без визы

Министерство иностранных дел подготовило проект постановления правительства об утверждении Соглашения между правительством РК и правительством Таиланда об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что граждане государств, владельцы национальных паспортов Казахстана и Таиланда, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если вы намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то необходимо получить соответствующую визу.

При этом каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.

Как пояснили в МИДе, соглашение подписано заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках его официального визита в Таиланд и заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Королевства Таиланд Парнпри Бахиддха-Нукара в Бангкоке 23 апреля 2024 года.

Однако для того, чтобы оно вступило в силу, должно быть утверждено правительствами обоих стран. Оно вступает в силу по истечении 30 календарных дней после даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении внутригосударственных процедур.

"Утверждение Соглашения даст возможность укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Таиланд и установлению упрощенного безвизового порядка владельцам национальных паспортов", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление о подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

Ранее безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Затем правительство Таиланда одобрило освобождение от виз для казахстанских туристов еще на шесть месяцев: с 1 марта по 31 августа 2024 года.