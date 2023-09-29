Токаев прибыл в ведомство канцлера Германии
Фото: Акорда
Глава государства прибыл в ведомство Федерального канцлера Германии, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарта Токаева встретил Федеральный Канцлер Германии Олаф Шольц.
В скором времени начнется встреча глав государств Центральной Азии и Канцлера Германии.
Ранее президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики.
Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Германию начался 28 сентября 2023 года.
Программу второго дня официального визита главы государства в Германию открыла встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
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